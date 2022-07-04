世界盃｜阿荷戰17黃破紀錄　美斯斥西班牙球證水平低　門將馬天尼斯質疑報復 (09:05)

包括荷蘭隊翼衛杜費斯的兩黃一紅在內，拉奧斯今仗派出17張黃牌，打破2006年德國世界盃的「紐倫堡戰役」中，當時荷蘭隊在16強對葡萄牙隊的裁判共派出16黃4紅的單場黃牌紀錄，亦令晉級的阿根廷，有翼衛馬高斯阿古拿及干沙路蒙迪爾4強對克羅地亞隊一仗停賽。美斯賽後對拉奧斯作出嚴厲批評：「我不能公開議論裁判，因為他們會制裁我，但球隊在賽前很擔心，因為我們知道（拉奧斯執法）會發生甚麼事。」他續指，「FIFA必須考慮這一點，不能讓這種不合水平的裁判參與這種賽事」。

早前西班牙隊16強出局後，門將達米安馬天尼斯認為拉奧斯帶着偏見執法，「黐線，他是本屆賽事最差的裁判，他實在太傲慢了。你跟他說了一些話之後，他就會用難聽的說話回應，我認為自從西班牙出局後，他就想己隊跟着出局」。

比起美斯，達米安馬天尼斯更直接炮轟裁判拉奧斯，他接受《半島電視台體育頻道》訪問時說：「裁判給他們一切想要的，無緣無故的補時10分鐘，2、3次在禁區外讓他們踢自由球，他只想荷蘭隊入球。希望我們不用再遇上此裁判，他是沒用的。」

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