世界盃直擊︱世盃8強大戰一票難求　無飛球迷場外與「黃牛」角力 (00:33)

明報記者 余瑋、鄧宗弘 卡塔爾直擊

世盃來到8強，門票開始更加一票難求，根據官方票價，第一、二及三區的價錢，分別為1550、1050及750里亞爾（約3324、2252及1609港元）。記者今日（10日）現場所見，巴西對克羅地亞開賽後至上半場期間，比賽球場的教育城球場外仍然有大量球迷逗留，分成求票和售票兩批。

有現場求票的中國籍球迷向本報記者稱，有黃牛開出800美元（約6238港元）一張第二區門票，與他心水價相差甚遠，不過他其後透露，早前已在網上以高達1.28萬人民幣，買了阿根廷隊對荷蘭隊的第一區門票；有黃牛亦向記者銷售300美元（約2336港元）一張第三區門票。而隨着上半場結束，兩方人群陸續散去。

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