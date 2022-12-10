世界盃︱阿根廷互射12碼挫荷蘭　相隔8年再闖4強　美斯建功看齊戰神 (05:58)

阿根廷隊今晨（10日）於世界盃8強，憑球王美斯傳射居功，法定時間與末段連入兩球的荷蘭隊踢成2：2，加時互無紀錄下，終「藍白軍」戰至互射12碼階段以4：3險勝，相隔8年再闖4強，將遇克羅地亞隊。

阿根廷是役形勢稍佔上風，戰至35分鐘，美斯於中路「手術刀」式直線傳予入楔禁區的右閘拿侯爾盧斯路，後者輕鬆射破「橙軍」門將路柏特的十指關，助藍白軍領先1球完半場。

換邊後荷蘭反撲乏力，更被阿根廷左閘馬高斯阿古拿搏得12碼，由美斯操刀射入，於73分鐘拉開至2：0，個人累積攻入世盃第10球，看齊名宿「戰神」巴迪斯圖達的隊史紀錄。

荷蘭主帥尹戈爾在落後下，先後換入多名高佬，隨即藉身高優勢取得甜頭，於83分鐘由後備上陣的前鋒韋格賀斯，接應貝侯斯的傳中球頂入扳回一城。末段補時10分鐘下，荷蘭在最後一擊於禁區頂獲得罰球，中場古普美拿斯未有直射，反而短傳予韋格賀斯，後者近門左腳射地波入網，個人梅開二度，亦是這名身高1.97米的中鋒首於國際賽起孖，助荷蘭逼和2：2結束法定時間，須進入加時。

加時初段膠着下，末段阿根廷更見積極，114分鐘，後備上陣的拿達路馬天尼斯一次黃金機會，近門施射省中荷蘭後衛華基爾雲迪積克無功而還。僅1分鐘後，另一後備落場的阿根廷鋒將「天使」迪馬利亞射門又省中對手僅僅高出。119分鐘，阿根廷藉對手突擊失敗後，隨即打反擊由拿達路殺入禁區左腳勁射，但被路柏特撲出。及後中場安素費南迪斯再於最後一擊射中柱，終雙方言和要以互射12碼決勝負。

荷蘭首兩輪有雲迪積克及貝侯斯的12碼被阿根廷門將達米安馬天尼斯撲出，阿根廷亦有安素費南迪斯射出界，美斯等4將射入，包括拿達路埋齋，最終阿根廷以4：3險勝，過去6次世盃12碼大戰贏下5次，亦是繼2014年後再次殺入4強，將與克羅地亞爭入決賽。