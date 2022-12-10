世界盃︱克羅地亞互射12碼擊退巴西入4強 (01:56)

巴西隊今仗以16強淘汰韓國隊的原班人馬作賽，並續以右後防丹尼路雷斯移任左閘，中堅艾達米列達奧則再度串演右閘。克羅地亞隊則有兩個調動，左閘波拿蘇沙病癒復出取代波拿巴列錫，又收起前鋒般奴比高域，遣柏沙歷增強中場實力。

巴西開賽後取得優勢，翼鋒雲斯奧斯祖利亞便曾在5分鐘，於左路推大位射門被克軍門將利華高域沒收。13分鐘，柏沙歷右路傳中予球予後上的克軍翼鋒比列錫第一時間射門「撻Q」斜出。21分鐘，巴西前鋒尼馬左路突破後勉強起腳射門被利華高域一抱入懷。克軍右閘祖蘭奴域上半場表現活躍，令丹尼路雷斯相當忙碌，並在25分鐘犯規領黃。42分鐘，尼馬左路K角位主射罰球省中人牆令皮球少許改變方向，被利華高域接牢。兩軍終忘帶射門鞋結束上半場。

55分鐘，巴西前鋒李察利臣直線交尼馬左路窄位施射被利華高域擋出，教練鐵迪其後在56和64分鐘，分別以翼鋒安東尼馬菲奧斯及洛迪高高斯，入替拉芬夏比洛尼和雲尼斯奧斯。其後尼馬及中場盧卡斯柏基達連番施射均過不了利華高域的十指關，終法定時間打和0：0，需加時作賽。

加時上半場補時階段，尼馬殺入禁區與柏基達撞牆滲入後，再推過利華高域射入空門，卻被克軍前鋒般奴比高域於117分鐘，射門省中巴西守將馬昆賀斯改變方向，令隊友門將艾利臣比加束手就擒，並以1：1完結120分鐘比賽。巴西其後在互射12碼首4輪有洛迪高高斯及馬昆賀斯「宴客」，克軍則射入4球，令「森巴兵」以2：4敗陣，相隔36年再次以這方式飲恨出局。

相關新聞：世界盃直擊︱世盃8強大戰一票難求 無飛球迷場外與「黃牛」角力

相關新聞：世界盃直擊｜卡塔爾香水兩用圍巾添世盃元素 22元紀念鈔具價值

相關新聞：世界盃｜伊朗警擊斃慶祝國家隊落敗球迷 指揮官涉違反槍械使用守則受查

相關新聞：世界盃︱C朗否認威脅離隊求正選 操練再被編入後備隊

相關新聞：世界盃︱雲格唱好再辦冬季世盃 撤兩年一屆建議

相關新聞：世界盃直擊：圖輯｜科蘭參觀博物館快閃簽名會 球迷合照喜出望外

相關新聞：世界盃直擊：圖輯｜伊朗老球迷花16年收集 世盃襟章遍全身

其他新聞：劍擊︱崔浩然楊子加花劍世盃闖正賽 明或遇張家朗演「內訌」