世界盃直擊｜卡塔爾香水兩用圍巾添世盃元素　22元紀念鈔具價值 (21:10)

在多哈世盃官方球迷區專門店內，有攤位展示卡塔爾品牌香水，提到阿拉伯香水，可能港人會擔心香味濃烈，但記者即場試聞則覺得完全可以接受。這些香水均包裝成世盃主題，如顯示歷來贏過世盃的8隊國家及奪冠年分，一盒8支套裝售400里亞爾（卡塔爾幣，約856港元），香水外形起用各隊的主色。另可選指定奪冠球隊包裝的大型香水，則售500里亞爾（約1070港元）。

頭巾也是手信熱門選擇，今屆世盃官方精品也有推出頭巾披肩兩用的中東圍巾，有不同國家隊主色選擇，售145里亞爾（約310港元），但價錢較市集售賣的一般頭巾貴了不少。

另外，卡塔爾中央銀行（QCB）推出面值22里亞爾的卡塔爾世界盃紀念鈔，售75里亞爾（約160港元），以紀念卡塔爾和中東國家於2022年首辦世盃，兩面分別印有揭幕戰及決賽場地、巴伊特球場及路薩爾地標球場，頗具紀念價值。紀念鈔於卡塔爾相關銀行、市區或機場的貨幣兌換處有售。

明報記者余瑋、鄧宗弘 卡塔爾直擊

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