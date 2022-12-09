劍擊︱崔浩然楊子加花劍世盃闖正賽　明或遇張家朗演「內訌」 (19:18)

男子花劍隊今行東京之旅有12人參賽，除了以排名直入64強的張家朗與蔡俊彥，另外10將都要今日由外圍賽打起，當中9人分組賽過關，但當中只有崔浩然與楊子加能再在淘汰賽突圍。在明日的正賽圈，列5號種子的張家朗與崔浩然均首圈對法國隊劍手，晉級的話將在32強內訌。同處下線的蔡俊彥和楊子加則有機會合演一場16強。

其餘劍種方面，女子重劍隊在世界盃加拿大站，有佘繕妡外圍賽分組賽取5勝1負，以第15名直入明日64強正賽，先鬥37歲的亞運金牌得主康映美。以世界排名豁免外圍賽的江旻憓，同樣會對韓國隊劍手。至於在法國舉行的佩劍大獎賽，6名港隊男將都未能出線正賽圈。

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