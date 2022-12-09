世界盃︱C朗否認威脅離隊求正選　操練再被編入後備隊 (12:34)

葡萄牙《紀錄報》稱，C朗與主帥費蘭度山度士對瑞士賽前就正選問題激烈爭吵，曾威脅離隊，但冷靜過後，球員認為行為會嚴重打擊球隊士氣，不利葡軍爭標，「很快回心轉意」。

C朗昨隨即回應報道：「團結的球隊到不足被外力瓦解，勇敢的國家不會被敵人嚇壞，會為夢想戰鬥到底。」葡萄牙足總則發聲明，稱C朗在卡塔爾從沒威脅離隊，又表示這名「葡萄牙上陣紀錄保持者在對瑞士隊一仗，充份展示他對球隊願意付出的程度」。

葡軍對瑞士隊一仗改用干卡路拉莫斯任正箭頭，並憑他連中三元而大勝6：1晉級，明晚與摩洛哥隊爭入4強，消息指C朗在昨賽前分組操練，與後備球員同隊。除了C朗，翼衛祖奧簡斯路上仗亦料續任後備，他在上仗球隊首個入球時，一直坐在後備席，比C朗的反應更冷淡，令傳媒猜測他是否亦與教練團不和。

葡萄牙日前另有紐奴文迪斯及丹尼路彭利拿因傷退隊，至於摩洛哥則有中堅阿古特及路曼沙斯上陣成疑，防守中場蘇夫恩岩拉伯特上仗賽後亦透露，自己受背傷影響，互射12碼贏西班牙隊一仗前一晚需打針止痛。

相關新聞：世界盃︱雲格唱好再辦冬季世盃 撤兩年一屆建議

相關新聞：世界盃直擊：圖輯｜科蘭參觀博物館快閃簽名會 球迷合照喜出望外

相關新聞：世界盃直擊：圖輯｜伊朗老球迷花16年收集 世盃襟章遍全身

相關新聞：世界盃｜日本隊歸國受歡迎 岸田文雄接見讚予球迷勇氣 森保一盼未來跨越16強高牆

相關新聞：世界盃︱安歷基離任西班牙主帥 U21教練接掌大國腳

其他新聞：殘運｜陳浩源發起全港首支殘疾青年演講隊 助後輩跳出舒適圈發揮潛能

其他新聞：渣馬｜偕大使Edan為渣馬造勢 情侶港將戰半馬練速耐力備戰亞運

其他新聞：學界｜英華九龍D1男籃決賽挫喇沙 相隔9年再封王