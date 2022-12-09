世界盃︱雲格唱好再辦冬季世盃　撤兩年一屆建議 (10:29)

雲格指推動足球民主化，就需要在非洲等地辦世界盃，但這些地區需要在冬季始適宜舉行球賽，今次在卡塔爾的試驗，可以成為日後冬季世盃的基礎。至於擾亂各地球季的疑慮，他就回應完季後辦世盃也有弊處：「不少球隊可能覺得備戰時間不足，但我記得過去有隊伍開賽就厭戰，因為他們備戰期相當不濟。」

73歲的雲格過去曾表示國際友誼賽意義不大，建議世界盃由4年一屆縮短至兩年，但歐洲及南美球圈廣泛反對下，他收回建議，說道：「我至今都不認為這是壞想法，但確實需要完全重整外圍賽比賽日程，考慮到洲際比賽不能取消，現在不會推動（世盃兩年一辦）。」

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