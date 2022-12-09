世界盃直擊：圖輯｜科蘭參觀博物館快閃簽名會　球迷合照喜出望外 (09:23)

明報記者余瑋、鄧宗弘 卡塔爾直擊

曾效力港超球會傑志半季的科蘭，現於卡塔爾為美國一間電視網台評述世界盃賽事。FIFA博物館近日為他推出3款熨有其簽名標誌的「科蘭系列」產品，包括CAP帽、T恤和連帽衛衣，在位於多哈的世盃官方球迷區的博物館內商店發售。科蘭昨到訪博物館為相關產品拍宣傳照，其間臨時「set場」即場舉行簽名會，令剛巧正在參觀博物館的球迷可以合照及獲發他即場簽名的紀念卡。

這批「幸運兒」男女老幼皆有，由於事出突然，因此都表現興奮。有外籍女球迷更即時開FaceTime向友人「報驚喜」，有球迷則十分識做，即場幫襯科蘭系列Cap帽給這球星簽名。有4名中國年輕球迷稱，2010年世盃是他們剛接觸足球時候，仍記得科蘭於該屆每個入球都是「神仙球」，因此這樣意外地得到這球星簽名可謂「超級感動」。

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