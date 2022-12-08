學界｜英華九龍D1男籃決賽挫喇沙　相隔9年再封王 (21:19)

喇沙上月在分組賽與英華戰至加時以43：41驚險取勝，兩軍在決賽再度碰頭，首節於禁區內多次短兵相接，喇沙在曾朗軒連奪4分下，以1分稍稍領先。不過，英華在次節逼得對手連番失誤，加上倪嘉仁和吳峻委外投中鵠，聯手打出17：4攻勢，助球隊一舉反超27：15完半場。

英華在下半場維持優勢，終在倪嘉仁轟入22分，包括4記三分球下，以11分優勢擊敗喇沙，睽違9年再度封王。倪嘉仁賽後透露，自己在去年一度退隊，但眼見球隊在小組賽飲恨呑敗，才下定決心歸隊，「本身退隊的原因好幼稚，因頂不住被罵，現在回來總算遲到好過無到」。

這名中六生續指，這個冠軍對自己意義重大，「我們昨日才知道英華可以出戰決賽，當作上天多給我一個機會，我們就會盡力打，好好珍惜這個機會」。精英賽將於本月16日開打，倪嘉仁直言未有多想，「我最後一年學界，行到幾遠就行幾遠，最好的行到盡頭（決賽）吧」。

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