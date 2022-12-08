世界盃︱安歷基離任西班牙主帥　U21教練接掌大國腳 (20:56)

自2018年起執教「狂牛」的安歷基，日前在16強出局後稱願「一世執教國家隊」。但西班牙足總今日證實，將不會與這名年底約滿的52歲教練續約，對方將即時離任。西班牙足總在聲明中又感謝對方4年來的貢獻，稱「已贏得國家隊的愛戴和尊重」。U21國家隊主帥迪拉富安迪亦隨即落實接掌帥印，61歲的他自2013年起執教狂牛梯隊，去夏東京奧運更帶領U23男足勇奪銀牌。

另外，摩洛哥隊後晚將於8強面對葡萄牙隊，眾將日前在16強擊敗西班牙隊後，一同舉起祖籍摩洛哥的荷蘭小將艾迪克諾尼球衣。艾迪克諾尼2017年在友賽為阿積士上陣期間突暈倒昏迷，其後證實腦部受損，令當時年僅20歲的他被迫提早結束球員生涯。

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