殘運｜陳浩源發起全港首支殘疾青年演講隊　助後輩跳出舒適圈發揮潛能 (23:42)

香港復康力量推出「演‧我」全港殘疾青年演講訓練計劃，首階段活動將舉行全港性殘疾青年視像演講比賽，即日起接受報名（報名連結在文尾），演講比賽將以「逆境」、「勵志青春」、「自強人生」、「珍惜」為題，接受參加者自行拍攝一段3分鐘的主題演講影片，其後交由比賽星級評判評分，勝出者可獲豐富禮品之餘，更可獲邀參加由陳浩源帶領的演講技巧培訓班，目標是成立全港首支由殘疾人士組成的可持續發展專業演講隊。

報名連結︰

https://docs.google.com/forms/d/1jOXgRlBZ1cJnlpliLzYqwC0mnT0OyXI7DsWucAdS_S0/

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