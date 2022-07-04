世界盃｜日本隊歸國受歡迎　岸田文雄接見讚予球迷勇氣　森保一盼未來跨越16強高牆 (21:45)

日本今屆於E組分別爆冷擊敗德國及西班牙，以首名出線16強面對上屆亞軍克羅地亞隊，在領先半場下被逼和，經過加時後終在互射12碼階段飲恨，未能打破宿命首闖8強。森保一在記者會表示：「未能看到新的景色（8強）固然有遺憾，但球隊整體表現已有目共睹，我們已愈來愈接近跨過這道高牆，往後日本足壇須續為目標而努力。」

被問及鬥克軍時讓球員自告奮勇主射12碼的做法是否合適時，森保一表示自己執教生涯一直沿用此方式，與教練決定人選的做法皆有可取之處，並再次感激主動請纓的球員所展示的勇氣。一起出席記者會的「藍武士」隊長吉田麻也亦透露，去夏東京奧運男足8強鬥新西蘭隊時，森保一亦是讓球員自行決定，最終互射12碼贏波而回，因此認為單以結果論並不公平。

日本首相岸田文雄今於官邸接見大軍，讚揚球隊的表現振奮人心，「日本隊的表現令世界驚訝，無疑讓許多球迷獲得了勇氣，十分感激」。

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