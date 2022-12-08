渣馬｜偕大使Edan為渣馬造勢　情侶港將戰半馬練速耐力備戰亞運 (20:05)

黃啟樂和羅映潮去年在渣馬分途出擊，前者首戰男子組全馬便跑出2小時31分10秒，末段反勝日籍跑手城武雅封王，後者在女子組10公里賽則以36分27秒稱后。

兩人在來年的渣馬則齊齊挑戰半馬，盼在速度上有所提升，羅映潮表示「大家會覺得全馬距離很長，但這也是講求速度的項目，希望我能透過10公里和半馬的練習，在速度上有所提升，相信會令全馬有更大突破」。至於黃啟樂則指短程練習可改善速度，會盡力模擬比賽節奏。

雖然並非出戰專項，但黃啟樂明言兩人仍劍指冠軍，並盼跑出個人最佳時間（PB）為目標：「大家都知道渣馬的賽道不簡單，但我們都希望突破自己，如果可以刷新PB，對我們準備全馬的信心更大」。

黃啟樂現時半馬的PB，是他今年在澳洲陽光海岸跑出的1小時08分23秒，惟他坦言對時間並不滿意，又稱自己可以做得更好，「應該可以跑1小時06分，甚至更快」。

香港另一長跑好手黃尹雋上月在日本舉行的上尾半馬拉松賽事跑出1小時04分30秒，再度刷新港績，黃啟樂亦視之為動力，「這算是良性競爭吧，當香港長跑水平有提升，自己不能落後」。

雖然黃啟樂和羅映潮來年2月的渣馬出戰半馬，惟兩人坦承目標仍在全馬項目，並會在3月到日本參加東京馬拉松，爭取9月代表港隊出戰杭州亞運的資格。未曾跑過全馬的羅映潮表示，「亞運沒有確實的達標時間，誰跑得更快就可獲資格，所以我希望提升自己的速耐力，爭取在初馬跑出好成績」。

黃啟樂則指兩人都未有定後路，務求在東京馬拉松「一擊即中」，造出佳績，「我們都是抱着一戰定生死的狠勁備戰東京馬拉松，沒為自己留定後路，不能給自己太多安全網，先跑好東京馬拉松，若真的不行再想辦法」。至於在全馬的目標，黃啟樂暫以2小時20分內完成為目標，亦盼衝擊紀嘉文去年在西班牙華倫西亞的2小時19分53秒香港紀錄。

其他新聞：世界盃｜史達寧平息家事 有望趕及英軍8強鬥法國前歸隊

其他新聞：世界盃｜C朗拒認後備缺操 家人炮轟葡軍領隊 坦夏格指對方已成過去

其他新聞：世界盃｜974球場完成任務 臨時場館今被拆卸

其他新聞：世界盃直擊：圖輯｜卡塔爾球迷村以球會友 連繫世界球迷