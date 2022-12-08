世界盃｜C朗拒認後備缺操　家人炮轟葡軍領隊　坦夏格指對方已成過去 (10:13)

葡軍在16強對瑞士隊收起C朗，而頂替上陣的干卡路拉莫斯更大演帽子戲法，領軍大勝6：1。據西班牙《馬卡報》及英國《每日郵報》報道，領隊費蘭度山度士昨日（7日）安排16強一仗後備操練，正選則在健身室作簡單練習，但C朗卻跟正選一同留在更衣室，缺席跟後備操練。

C朗女友喬治娜洛迪古絲早前在社交平台為愛人抱不平，「恭喜葡萄牙，當11個球員唱國歌時，所有鏡頭仍是對住你。世上最佳球員踢不到90分鐘是可恥的，球迷沒停過呼叫你的名字」。

葡軍領隊費蘭度山度士在球隊晉級8強後，曾指C朗在球隊角色需重新定位，而C朗姐姐Elma Aveiro亦難掩怒氣，在社交平台連環發文以示不滿，「我們聽到很多聲音，C朗老了、C朗不會入球、葡萄牙不需要C朗、C朗過去的功勞一點都不重要……隨意侮辱一個付出了那麼多的球員，確實可恥」。

另外，C朗早前公開批評曼聯，雙方最終提早解約，不歡而散。曼聯領隊坦夏格接受《MUTV》訪問時，首次就C朗離隊一事作出回應，他說：「C朗已經走了，成為過去。我們現在向前走，展望未來。」

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