世界盃直擊：圖輯｜卡塔爾球迷村以球會友　連繫世界球迷 (22:39)

今屆在卡塔爾舉行的決賽周，開鑼前官方球迷村的環境和價錢都是負評居多，例如「方艙式」貨櫃屋或露營車單位，每晚價錢至少要100至200美元，被指「性價比」低；近郊的帳篷式單位於中午更是酷熱難耐。

本報記者來到卡塔爾到訪多個球迷村時，其實不少球迷住客反映單位質素已較預期中好，旅程數天住宿環境正常就可，關鍵是能否在球迷村內感受世盃氣氛。球迷村的戶外空間設置大型熒幕直播賽事，旁邊有一列美食攤位，每逢比賽日總是人山人海，還有座位讓球迷舒適睇波，有小型足球場和籃球場讓球迷切磋或小孩玩耍。

日本球迷折田隼人與「鄰居」摩洛哥人Mohamed，討論摩洛哥隊當日在分組賽擊敗比利時隊時，很快打成一片。折田還即場送上寫有日本漢字的紙扇給對方留念，臨走時二人互相擁抱，建立兩國球迷友誼。

明報記者余瑋、鄧宗弘卡塔爾直擊

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