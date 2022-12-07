世界盃︱31歲夏薩特宣布結束國際賽　比利時祝福「隊長一切順利」 (20:49)

夏薩特寫道：「我已決定結束國際賽生涯，繼任人已準備就緒。新的一頁今天已開始。感謝你們的愛和無與倫比的支持。感謝你們自 2008年以來，與我分享所有快樂。我一定會想念大家。」他被視為比利時隊「黃金一代」的重心人物之一，為比軍上陣126次入33球，曾參戰3屆世界盃和兩屆歐洲國家盃，最佳成績是帶領國家隊獲得2018年世盃季軍。

惟自他於2019年夏天由車路士轉會皇家馬德里後，便因傷患頻仍及體重問題而影響表現，總計近4季為「銀河艦隊」上陣72次只入7球，並連帶在國際賽也急走下坡，今屆世界盃3場分組賽兩度擔正和1次後備上陣，卻「食白果」兼無助攻，而比軍亦在只入1球下，取得勝和負各一得4分，在小組排第3「畢業」。夏薩特是繼比軍前帥馬天尼斯後，第2個離隊的球隊重要人物。傳言守將維頓漢、艾達韋列特、梅尼亞和中場韋素等，亦或會步夏薩特之後離開比軍。

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