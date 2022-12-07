籃球｜男拔萃違防疫措施被判棄權　英華頂上明D1學界決戰喇沙 (18:07)

男拔萃在上月的4強戰，原以40：38擊敗英華，晉級決賽。不過，學體會今日更新賽程，男拔萃變成0：20落敗，決賽改由英華鬥喇沙，同日的季軍戰亦宣告取消。據悉男拔萃在4強戰當日，曾派出為暫停校內面授課堂或停課的球員上陣，故違反《參加 2022-2023 年度學界體育比賽/活動的防疫措施及安排》中第8條，「正接受政府強制檢疫（包括「居安抗疫計劃」及家居隔離）或因疫情正暫停校內面授 課堂或停課之人士，將被禁止參與比賽/活動」。

學界籃球精英賽將於本月16日重開，其中九龍區D1男籃三甲皆可獲得參賽資格，惟男拔萃被判棄權，因此肯定無緣精英賽。

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