世界盃｜摩洛哥半隊生於歐洲　教頭用人不問出身　集百家大成 (14:50)

摩洛哥隊陣中不少球員皆為歐洲出生的摩洛哥移民後代，26人大軍中有14人是在比利時、西班牙、荷蘭、意大利等地出生，目前有20人於歐洲落班。球隊在賽前曾被質疑「歐洲製造」，但歷史性殺入世界盃8強後，主帥歷拉古堅稱揀人不問出身，「球員在此役證明，他們都是摩洛哥人。當他們為國家隊披甲上陣，就會付出100%，拼死戰鬥。作為教練，我在法國出生，但無人擁有像我一樣的愛國之心」。

歷拉古續指，球員來自歐洲各國，正好把當地的足球文代帶到摩洛哥隊，集百家之大成，「球員來自德國、意大利、西班牙、法國、荷蘭、比利時等國家，每個國家都有獨特的足球文化，而我們把它揉合起來，我對此感到滿意」。

早前有摩洛哥球迷就大軍陣容發表意見，表示「作為摩洛哥人，我不介紹球員是否在火星出生」，以顯示人民對球隊的支持。至於在互射12碼階段，為摩洛哥隊撲出3球的門將耶辛尼保奴賽後表示，「我們感受到球迷的支持，這是我們的動力，這場勝利是送給摩洛哥人民的禮物」。

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