世界盃︱大型研究分析12碼命中因素　英媒披露射碼訓練細節 (13:38)

足球數據公司InStat於2019年曾發表一項至今最大型的12碼研究,統計之前10年世界各地職業聯賽近10萬個12碼,尋找入與唔入的因素。其中一些與大眾認知相反的發現,是勁射成功率不及用「掃把腳」。射龍門中間較常高出或中楣,因此射兩邊比較好。InStat當時研究的結論是:「教練需要全權決定球員及射門方法,特別是如果有球員自動請纓,但教練察覺他情緒很高漲,或是已筋疲力盡,就應該阻止。」

研究同時指出球員年過30、司職前鋒、慣用左腳都較易操刀得手。至於技術方面,數據就顯示操刀者主射前應望守門員而非皮球,助跑步數最好多於5步,且不應急於球證鳴笛就起步。至於在互射12碼,InStat指選擇先射的勝出率,其實只有51.48%,意味擲毫選擇的重要性不大。射第3輪的球員入球比率就最低,料與常規劊子手排最前或最後有關。

英國《泰晤士報》日前報道,過去經常互射12碼出局的英格蘭隊,有訂立一系列指引作模擬訓練,細節講究到一眾球員在中圈等待時應如何表現;門將在攻守交換時,應主動拾起皮球走向孤單的主踢者,一同步行到禁區,甚至入球要面向對方球員而慶祝等心理戰。英超入球王舒利亞近日指出,由於英格蘭隊陣中球員並非球會賽射12碼的人選,「對美臣蒙特、史達寧、捷比亞等人的建議是,哈利卡尼練習12碼時,你應該跟他一齊練」。

攻方有張良計,守方亦自有過牆梯。荷蘭隊8年前加時換入後備門將告魯爾,繼而互射12碼擊敗哥斯達黎加隊晉級,成為一代世界盃經典場面。時任守門員教練Franz Hoek今屆亦隨主帥尹戈爾回歸橙軍,在美媒The Athletic近期一篇報道曾稱:「我要做的是對方球員感到不安,而告魯爾在干擾對手方面簡直是大師。」

Defiant body language and using the data: England's technique for penalties. Why the key moment when England beat Colombia in the 2018 shootout was what Jordan Henderson did...when he missed. https://t.co/mkIOkcvXc4