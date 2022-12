世界盃｜碧咸向阿諾特傳授「七旋斬」要訣　回憶費格遜昔日指導 (12:18)

碧咸在1996年在國家隊「地標」登場,生涯取得115頂喼帽及射入17球,並於2009年的南非世界盃外圍賽最後一次代表英軍上陣。他日前到英軍基地探班時,從英軍主帥修夫基手上接過印有其姓氏及7號的球衣,而每名英軍球員上陣,都會在名冊上留下紀錄,獲發一個「傳奇編號」,而碧咸的編號1078亦有印在衣領上。

從英格蘭足總公布的片段可見,碧咸隨後跟哈利卡尼、哈利馬古尼、基亞利殊、迪格蘭賴斯等球員交流,布卡約沙卡更化身小球迷,要求跟前輩合照。碧咸則跟阿歷山大阿諾特交換處理死球的心得,又指使出「七旋斬」的要訣在於不斷練習,「當我在費格遜麾下時,他只要看到我助跑動作稍有差異,或者斬波動作不夠流暢,就會把我拉到一旁,告訴我那裡出錯」。

阿諾特則問碧咸練習罰球時,會否只射向龍門其中一邊,碧咸直言不論遠柱或近柱都要練習,「我(1997/98年球季)在晏菲路面對占士的入球,就是越過人牆後飛向遠柱」。

The #ThreeLions welcomed David Beckham to their training base during the @FIFAWorldCup group stage, with Gareth Southgate presenting our former captain with his legacy shirt 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 pic.twitter.com/ISpzOjC8mc— England (@England) December 6, 2022