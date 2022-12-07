世界盃｜C朗後備上陣再獨自離場　葡萄牙主帥認在球隊角色重新定位 (08:47)

C朗自2008年的歐國盃後，首次於世界盃或歐國盃決賽周賽事先列後備，見證球隊憑取代他的干卡路拉莫斯連中三元，73分鐘入替時，葡軍已領先瑞士隊5：1。他場上只曾觸球7次，包括一次罰球射中人牆，也沒參與拉菲爾利亞奧的補時入球，完場後簡單向葡萄牙球迷方向拍掌，便先行離場。

葡萄牙主帥費蘭度山度士賽前表明不滿C朗上仗被換出後態度負面，但今稱事件已解決，也與對方今仗失正選無關，但指「有些東西仍要去定位」，暗示C朗的球隊角色已不同。至於為何起用21歲的拉莫斯，山度士說：「我想場上球員的流動性更強。C朗較常部署在禁區內，干卡路會四圍走，今日展示到他的能力。」他又稱今仗邊後衛起用達洛治與拉菲爾古里路，不代表祖奧簡斯路不是好球員。

C朗在網上仍有發文恭賀球隊晉級，盛讚球隊展示「充滿天賦、年青有為的表現」。他又首次親身回應到加盟沙特阿拉伯球會艾納沙的傳聞，明確表示「非事實」。他今季在英超球會曼聯曾拒絕後備上陣而離場，加上在上月訪問批評球會管理運作而被解僱。

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