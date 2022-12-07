世界盃｜阿舒拉夫奠勝後扮企鵝　麥巴比日前探班稱「摩洛哥之王」 (10:16)

提起麥巴比，大家會即時聯想起卡通人物忍者龜，但阿舒拉夫及PSG隊友則把麥巴比喚作「企鵝」。據《馬卡報》報道，PSG今年8月在法甲以7：1大炒里爾後，阿舒拉夫更在比賽用球上簽名，並用西班牙文寫上「企鵝」。

當摩洛哥隊晉級後，麥巴比即在twitter上載跟阿舒拉夫的合照，又加上企鵝、摩洛哥國旗、皇冠、愛心手勢等表情符號，示意對方為「摩洛哥之王」，這名24歲摩洛哥後衛亦有轉發帖文。法國隊日前在16強以3：1擊敗波蘭隊後獲准放假，麥巴比選擇到摩洛哥隊租住酒店，跟PSG隊友兼好友阿舒拉夫相聚，疑鼓勵對方爭取今晨淘汰西班牙隊，最終「心想事成」。

值得一提的是，在西班牙出生的阿舒拉夫曾獲徵召入「狂牛」梯隊，但他直言「那地方不屬於我，沒有家的感覺」，又指在西班牙生活時經常受到歧視，故最終選擇為祖國摩洛哥效力。

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