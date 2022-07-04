世界盃｜安歷基重申已要求西班牙球員練千球12碼 渴望「一世執教國家隊」 (08:27)

西班牙隊此役控球率達77%，傳球成球率更高達90%，惟13次起腳僅得1次中龍。安歷基賽後為球隊辯護，稱「狂牛」完美執行自己的指令，並控制局面，無奈未能攻破大門，「足球是一項充滿激情的運動，但一支球隊無需進攻也能取得勝利。摩洛哥只有1、2次具威脅的攻勢，但己隊控制了比賽，並嘗試創造機會」。

「狂牛」在互射12碼階段，沙拉比亞、卡路士蘇拿和布斯基斯3人全部宴客，安歷基表示自己要為球隊失利負全責：「是我選擇頭3名操刀的球員，我認為他們是最佳劊子手，就算讓我重新揀一次，人選都不會有變，其餘的人選是由團隊決定，可惜我們踢不到第4輪」，他重申賽前已要求球員練射1000球12碼：「12碼對我來說不是博彩，如果可以選擇，我想換走（摩洛哥隊門將）耶辛尼保奴」。

西班牙隊在上屆世界盃16強出局，安歷基隨後接手執教，他曾於2019年因女兒離世而短暫離開。將於今年底約滿的他，未有過多談及去向，「我跟西班牙足總相處愉快，我願意一世執教國家隊，但這不是我決定的事，或者我在下周跟主席（盧比亞耶斯）商討，看看甚麼是對自己和國家隊最好的方案」。

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