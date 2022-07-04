世界盃︱葡萄牙相隔16年再闖8強　小將拉莫斯取替C朗掛帥獻3入球1助攻 (04:58)

賽前傳出與主帥費蘭度山度士在操練時意見不合的C朗，今仗是他本屆首次被列為後備，並由21歲前鋒干卡路拉莫斯取代對方掛帥，這名效力葡超勁旅賓菲加的小將表現搶鏡，於17分鐘左路接應祖奧菲歷斯的傳送，推前窄角度勁射死角入網。戰至33分鐘，老將中堅比比接應般奴費南迪斯開出的角球頭槌頂入，以39歲283日之齡成為世盃第二年長入球球員，助葡軍以2：0領先半場。

下半場拉莫斯再次成為主角，他先於51分鐘殺入禁區接應達洛治的傳送射成3：0，再於4分鐘後助攻予左閘拉菲爾古里路建功進一步拉開比數。雖然瑞士於58分鐘由後衛文路爾艾簡治藉角球攻勢於遠柱射入「破蛋」，但9分鐘後拉莫斯再接應菲歷斯的傳送，近門輕鬆射破瑞士門將恩尼森馬的十指關，成為今屆首名大演帽子戲法的球員。其後C朗入替對方亮相但表現平平，反而另一前鋒拉菲爾利亞奧後備落場於完場前錦上添花，球隊終以6：1大勝，自2006年後再闖8強，將與摩洛哥爭入4強。

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