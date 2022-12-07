世界盃︱互射12碼全宴客　西班牙爆冷不敵摩洛哥16強出局 (01:52)

西班牙隊今仗正選與分組賽次輪打和德國隊的人腳相若，前線以馬高阿辛斯奧代替艾華路莫拉達攻堅，中場馬高斯洛蘭迪獲教練安歷基首次起用，並將他拉後串演右閘，取代大腿有傷的艾斯派古達，以及不太受教練安歷基重用的丹尼爾卡華積。西班牙開賽後沿用控球踢法，惟不易取得控球權的摩軍則索性囤兵中後場，連薛耶治也主要參與防守，伺機藉保法爾及安尼斯利打反擊，並取得首個攻門，右閘阿舒拉夫禁區頂主射罰球越楣而去。26分鐘，阿辛斯奧於左路突破越位陷阱接應直線傳球射中網側。

兩軍下半場人腳不變，54分鐘，阿辛斯奧右路近邊線開罰球踩後予左翼丹尼爾奧莫窄位勁射，但被摩軍門將耶辛尼保奴雙槌打出。63分鐘，西班牙以艾華路莫拉達及卡路士蘇拿，入替阿辛斯奧和加維。3分鐘後，摩軍以鋒將伊薩蘇尼入替保法爾。75分鐘，西班牙換走費倫托利斯，以尼高威廉斯加強右路攻勢。82分鐘，威廉斯交右路莫拉達窄位半傳半射無功而還，而隨着莫拉達及奧莫於補時先後頭頂腳踢未竟全功，兩軍終互交白卷，需加時作賽。104分鐘，摩軍前鋒捷迪拉半單刀近射被烏尼西蒙用腳擋出。完場前最後一擊，沙拉比亞右路窄角度射中柱彈出，最終雙方打和0：0，進入互射12碼階段，西班牙終因沙拉比亞、卡路士蘇拿及布斯基斯射失下，以0：3敗陣。

西班牙出局令安歷基自打嘴巴，事關他賽前稱早於逾一年前，已為球隊今屆世盃或遇上互射12碼做好準備。西班牙去夏在歐洲國家盃4強對意大利隊射輸極刑出局後，安帥承認在多次國家隊集訓中叮囑麾下道：「你必須在世盃前做好功課，就是在所屬球會至少練習射1000個12碼。若只在國家隊這樣做肯定是不夠的。只要練習愈多，就會有進步，這樣便可應付它。」他又強調隊內的3個門將都擅長救12碼。

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