世界盃直擊｜西芳照告別18年隨軍主廚生涯　「今後請繼續支持日本隊」 (23:08)

明報記者余瑋、鄧宗弘 卡塔爾直擊

現年60歲的西芳照，在今屆每逢球隊比賽日，都會步出酒店站在隊巴前，親自為球隊送行。本報記者昨現場所見，其紅色廚師服甚為搶眼，隨行還有一個穿上印有日本隊隊徽圍裙的助手，將一些食物送入車廂內。

西芳照在社交網發文感謝：「隨着世界盃結束，我為日本隊服務亦告一段落。我期待看到這班日本球員於4年後有更大成長，今後請繼續支持日本隊。」

他在今屆等大賽期間，會在個人Twitter圖文並茂分享給日本隊球員的餐單，菜式種類繁多，如對克羅地亞前，他選擇鰻魚作為晚餐主菜。早前「藍武士」擊敗西班牙隊賽前，他亦特意炮製西班牙凍湯，實行「知己知彼」。

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