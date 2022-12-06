世界盃｜麥巴比探班阿舒拉夫　疑撐摩洛哥挫西班牙　美斯沙卡忌憚法國　 (20:38)

法國隊正爭取繼60年前的巴西隊後，成為首次蟬聯世界盃冠軍的球隊，一眾國腳於周一凌晨16強淘汰波蘭後，獲准放假一天，其中基利安麥巴比今晨（6日）便前往摩洛哥隊下榻的酒店，探望巴黎聖日耳門（PSG）隊友後衛阿舒拉夫，為這支北非雄師今晚鬥西班牙隊爭入8強前打打氣。
摩洛哥vs.西班牙 now616/618台 晚上23：00直播
法國隊日前以3：1輕取波蘭隊後，翌日全隊獲准放假一天，大部分國腳都與親友一起度過，但暫以5球領前今屆世界盃射手榜的基利安麥巴比，卻選擇到摩洛哥隊租住的酒店，跟PSG隊友兼好友阿舒拉夫相聚，為對方即將出戰西班牙隊前打打氣。法國將於下周日凌晨8強惡鬥英格蘭隊，而同處下線的西班牙和摩洛哥都是潛在的4強對手。
已入3球的英軍翼鋒布卡約沙卡，則明言無懼麥巴比進襲：「我們知道麥巴比的威力，必須為阻止他爭取入球而做好準備。除了他之外，很多法國國腳也很有質素。」今次是兩軍自1982年世盃後首次交鋒，當年英軍以3：1勝出。
阿根廷隊長美斯忌憚法國外，亦視西班牙和巴西隊為奪標熱門，這名35歲的PSG前鋒說：「撇開這3隊在世盃分組賽尾輪落敗而論，他們的表現其實非常好，當控球在腳時，他們完全明白如何去比賽，而且控球時間相當長。」他又為德國隊連續兩屆分組賽出局而感到驚訝，但認為這已證明世盃球隊實力平均，向來具名氣的球隊已無優勢。
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