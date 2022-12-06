世界盃直擊︱日國腳含淚受訪　莫迪歷讚藍武士好波 (20:19)

日本在16強戰至互射12碼功虧一簣，賽後混合採訪區躋滿逾60名日本記者前來做日本隊今屆最後一次採訪。吉田麻也、三笘薰、伊東純也等多名日本國腳停下回答在場記者提問時都是雙眼通紅，不停頻繁抹眼捽鼻；率先射失12碼的南野拓實明顯更失望，經過採訪區時一言不發，連日媒提問都無視就急速離開。

然而，日本今仗表現已獲對手肯定，如克羅地亞左閘波拿巴列錫在採訪通道時，經過在比賽常較量的右翼伊東純也的身旁時，主動拍肩及提出握手；37歲中場莫迪歷與中堅洛夫雲，也讚日本展示質素，證明為何能擊敗德國和西班牙。莫迪歷特別改用英語回答日媒，還伸出姆指「讚好」，「今場真是一場硬仗，最後互射12碼我們能晉級，只因展示更大信心，但日本是好球隊，恭喜他們今屆做到的所有事情」。洛夫雲也稱今仗是他踢世盃以來，其中一場最難應付的比賽，只是雙方經驗導致分別，又提及曾在修咸頓與吉田麻也做過一年隊友，關係不錯，在賽前曾交流過，透露會發短訊慰問對方。

日本近年持續有國腳在歐洲落班，由2002年主辦世盃時只得4名球員外流，於2014年及上屆已急增至12人及15人，來到今屆26人大軍多達19名旅歐兵。從分別效力德甲和德乙球會的遠藤航和田中碧都毋須翻譯，能夠以流利英語回答外國傳媒提問，種種細節都可看到，日本足球已循正確方向發展。

明報記者余瑋、鄧宗弘卡塔爾直擊

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