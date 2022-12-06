世界盃︱森保一傳破例獲續約備戰下屆　長友佑都與吉田麻也未定淡出時間 (10:51)

日本隊自1998年首次打入世盃決賽周起，之前連續6屆都在賽後易帥，但日本足總主席田嶋幸三日前稱，年底約滿的森保一在下任主帥遴選名單上。《日刊體育》今日（6日）報道，日足總已向森保一開出兩年新約，但附加兩年單方續約條款，短期目標包括明年同於卡塔爾舉行的亞洲盃，以及完成後防換血。

「藍武士」今屆中前場只有未曾上陣的柴崎岳年過30，但後防主力僅板倉滉及冨安健洋步入當打之年。34歲隊長吉田麻也認為，對比4年前反負比利時隊2：3，防守已不再是球隊弱點，也看好伊藤洋輝等後輩冒起，至於自己的未來，他說：「我已經在這裏，當然我會慢慢考慮。」36歲的左後衛長友佑都則稱：「我在國家隊已奮鬥15年，已沒有遺憾。我很專注今次世界盃，還未想（未來）」

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