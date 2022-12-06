世界盃︱三笘薰飲泣自責宴客　森保一讓球員自動請纓操刀　否認壓力致敗 (09:17)

日本隊今晨憑前田大然先開紀錄，與克羅地亞加時後仍賽和1：1，但互射12碼階段只有淺野拓磨能夠命中，南野拓實、三笘薰與吉田麻也射門均被克軍門將利華高域拍出，以1：3飲恨。南野賽後跪地痛哭，賽後不願回應提問。三笘受訪時就一度飲泣並道歉：「我負責射12碼，但闖禍了。我之前一日練習有入過12碼，感覺不錯，所以就申請主射。」

三笘薰在分組賽對德國隊及西班牙隊後備上陣皆有建樹，今次入替後出任左翼衛，在加時曾半場開始盤球至禁區起腳但被擋出。他又表示：「我覺得球隊絕對有力贏出今仗，已經在想4年後捲土重來。」

對於有不少聲音質疑日本隊沒為淘汰賽或以互射12碼決勝負作準備時，森保一這樣說：「我們不因為壓力是落敗，是對方門將有精彩撲救。我讓球員選擇要否操刀，他們都有勇氣在壓力下接受挑戰。」日本隊過去20年四度躋身世界盃淘汰賽階段，但至今仍未逾越16強這道高牆，三笘薰與中場堂安律都認為沒有突破的話沒有意義，森保一則覺得球隊今屆分別擊敗兩支前冠軍，已展示新時代的日本隊，能夠繼續進步。

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