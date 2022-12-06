世界盃｜巴西4：1大勝韓國　躋身8強遇克羅地亞　亞洲代表全下馬 (04:54)

今仗有不少巴西球迷在場邊拉起橫額祝福近日傳出身體不佳的球王比利，而四大名宿朗拿度、李華度、羅拔圖卡路士及卡富亦到場觀戰，而韓國亦有名宿車範根作壁上觀。有頭號球星尼馬傷癒復出的巴西，甫開賽便展露「森巴足球」風格，僅7分鐘，翼鋒雲尼斯奧斯祖利亞接應拉芬夏比洛尼的傳送，在禁區內冷靜面對出迎的韓國門將金承奎，射高波掛網先開紀錄，並與一眾隊友大跳森巴舞慶祝。僅6分鐘後，韓國中場鄭又榮在自家禁區欲解圍時，踢中快一步搶贏身位的巴西前鋒李察利臣，球證判罰12碼，尼馬主射中鵠拉開比數。

亟欲反撲的「太極虎」，雖有上仗出線功臣黃喜燦於16分鐘取得黃金機會，但近門施射被敵軍門將艾利臣比加擋出，未能扳回一城。及後韓國更因壓上進攻令防線錯漏百出，被巴西多次利用小組入楔輕鬆製造埋門機會。29分鐘，李察利臣在禁區頂施展連環頭槌再傳予隊友，他隨即走入禁區接應回傳近門射入，領先至3：0，連主帥鐵迪亦在場邊與球員跳舞慶祝。36分鐘，雲尼斯奧斯左路笠高波傳中，中場盧卡斯柏基達後上接應射入，亦是他個人首個國際賽入球，助「森巴兵團」半場領先4球。

換邊後不足兩分鐘，韓國獲得黃金機會，當家球星孫興慜藉反擊力壓對方後衛馬昆賀斯呈單刀之勢，惟攻門被艾比臣比加撲出。及後拉芬夏分別於54及62分鐘殺入禁區近門施射，均被金承奎化險為夷。及後巴西換入39歲老將丹尼爾，令這名右閘累積為巴西上陣126場，超越卡路士獨佔隊史第2多「喼帽」的球員，僅次142場的卡富。

68分鐘，韓國再有入球良機，惟艾比臣再次撲出黃喜燦的勁射力保不失。不過積極反撲的韓國於76分鐘藉一次罰球機會，由後備上陣的中場白昇浩於對手解圍不遠下，離碼逾20碼勁射破網，追成1：4。末段巴西進一步輪換，更換出艾利臣予3號門將韋華頓首度亮相，令球隊全數26人均曾上陣。最終巴西大勝4：1，連續八屆殺入8強，而韓國出局後，意味今屆所有亞洲區代表全數下馬。

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