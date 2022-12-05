世界盃｜拍克羅地亞美女球迷遭「斷正」　卡塔爾富商：屬告發她的證據 (22:01)

30歲的Ivana Knoll，2016年曾贏得克羅地亞小姐的「傳媒小姐」獎，她已連續兩屆親赴世盃現場為克羅地亞隊打氣。本屆主辦國卡塔爾為穆斯林國家，女權相對保守，但她在當地期間仍多次上載性感照到社交網引起熱議。儘管有指她有觸犯卡塔爾法律之嫌，但仍無視禁忌堅持打扮，並透露已獲當地民眾批准「穿任何衣著」。

她在日前觀看祖國大戰比利時隊的分組賽煞科戰中，再次穿上克羅地亞紅白方格花紋的性感衣著現身球場，吸引球迷圍觀和合照。然而這次連卡塔爾著名富商Mohammed Al-Jefairi，也被影到在Ivana Knoll擦身而過後舉起手機拍照，他事後卻解釋道：「我不是因為喜歡她而拍照，而是不喜歡她的衣著，這在我們的文化內是不允許的」。他更向卡塔爾人民明言，會向官方告發對方。

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