乒乓︱港隊世團賽收穫佳績　贊助商發35萬元鼓勵　19歲吳詠琳憧憬明年升上成人組 (19:45)

港隊共派出10名球員角逐世界乒乓球團體賽，男子隊由「大師兄」黃鎮廷、林兆恒、李漢銘、吳柏男和姚鈞濤組成，他們戰至8強負韓國隊止步，總教練陳江華直言已是超額完成，又透露黃鎮廷負傷上陣，鬥志可加。

至於「一姐」杜凱琹則伙李皓晴、蘇慧音、朱成竹和吳詠琳角逐女子組賽事，惟她們在8強僅負德國止步，無緣獎牌。年僅19歲的「小師妹」吳詠琳在去年轉打全職，這次首度出戰世界團體賽，她直言參加這項國際大賽是難得的機會，而且4名師姐經驗豐富，可以從她們身上學習之餘，也可感受港隊的凝聚力，「整個比賽的氣氛很好，全部國家都派出最頂尖的球手，而且有別其他WTT賽事各自為戰，每支球隊的凝聚力也很強，我亦以香港隊身分而自豪」。

現年19歲的吳詠琳，明年將升上成人組作賽，她現時以青年球手越級挑戰時，亦有所感悟，「成人組低排名球手也很厲害，我要重視所有對手，每場比賽都要認真準備」，她盼在成人組賽事可以打入頭8，再創佳績。

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