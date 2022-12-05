世界盃直擊：手記｜觀賽前喜遇烏拉圭名宿科蘭 稱憶起在傑志美好時光 (16:55)

明報記者 余瑋 卡塔爾直擊

記者昨晚（4日）入場看英格蘭對塞內加爾的16強，賽前到球場的傳媒中心飯堂「醫肚」時，意外地發現科蘭在場。科蘭跟本報記者寒暄時，稱提到香港令他想起當年在傑志的日子，「在傑志真的是一段美好時光，我們贏得港超冠軍，現在回憶起都覺得很開心」。記者也憶起4年前拍攝他在傑志操練時，連月來持續有大批球迷早上到傑志中心觀操，場面以香港聯賽實在跨張，亦有幸當時有機會專訪他。

現年43歲的科蘭於2018年1月起加盟傑志半季，贏得港超冠軍及出戰亞冠分組賽，作為職業球員生涯最後一站。他近年先後執教過母會彭拿路及乙組阿特納斯。他向記者透露過去一年與家人在烏拉圭生活得「非常好」，今年在家鄉加入一支業餘球隊參與大學聯賽。科蘭今次來到卡塔爾，為美國的西班牙語電視網台《Telemundo》評述世盃賽事，他在上月中開鑼前已抵埗，出席國際足協博物館開幕禮。

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