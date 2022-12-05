世界盃直擊：手記｜觀賽前喜遇烏拉圭名宿科蘭 稱憶起在傑志美好時光 (16:55)

最期待畫面出現！來到卡塔爾直擊今屆世界盃逾兩周，本報記者意外地重遇曾來港效力港超球會傑志半年的烏拉圭名宿科蘭。當記者稱來自香港時，他立即臉帶笑容說「Oh yeah，great」，還寒暄了數句。
明報記者 余瑋 卡塔爾直擊
記者昨晚（4日）入場看英格蘭對塞內加爾的16強，賽前到球場的傳媒中心飯堂「醫肚」時，意外地發現科蘭在場。科蘭跟本報記者寒暄時，稱提到香港令他想起當年在傑志的日子，「在傑志真的是一段美好時光，我們贏得港超冠軍，現在回憶起都覺得很開心」。記者也憶起4年前拍攝他在傑志操練時，連月來持續有大批球迷早上到傑志中心觀操，場面以香港聯賽實在跨張，亦有幸當時有機會專訪他。
現年43歲的科蘭於2018年1月起加盟傑志半季，贏得港超冠軍及出戰亞冠分組賽，作為職業球員生涯最後一站。他近年先後執教過母會彭拿路及乙組阿特納斯。他向記者透露過去一年與家人在烏拉圭生活得「非常好」，今年在家鄉加入一支業餘球隊參與大學聯賽。科蘭今次來到卡塔爾，為美國的西班牙語電視網台《Telemundo》評述世盃賽事，他在上月中開鑼前已抵埗，出席國際足協博物館開幕禮。
相關報道：世界盃｜法國中堅古迪戴金鏈踢半場始除下 迪甘斯斥迷信
相關新聞：世界盃｜施捷斯尼安慰兒子 稱帶着榮譽落敗 妻望子成龍
相關新聞：世界盃｜基奧特膺法國隊入球王後如釋重負 迪甘斯冀麥巴比超越前輩
相關新聞：世界盃｜19歲比寧咸兩獻助攻兼保英軍不失 科頓讚世界最佳中場
相關新聞：世界盃︱史達寧住所遇劫 返英陪家人 修夫基：沒歸隊限期
相關新聞：世界盃直擊：圖輯｜卡塔爾地鐵「引路」義工口頭蟬熱爆網絡 球迷紛紛「集郵」留念
相關新聞：世界盃︱法國輕取波蘭入8強 麥巴比傳射居功 基奧特獨佔隊史神射手