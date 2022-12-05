足球︱比利女兒稱球王因新冠引發肺炎入院　否認化療無效曾入寧養房 (13:24)

比利的55歲長女 Kely 接受巴西環球體育網視像訪問時稱：「父親3星期前中了新冠，雖然他已接種疫苗，但化療令他身體虛弱，所以出現肺炎症狀。考慮到他的年紀和身體情況，是嚴重到需要送院。」

54歲次女 Flavia 則指比利一直沒有生命危險，不曾進入寧養病房，也指控化療無效的報道失實，又說道：「請相信我們，因為我們比起任何人都不願見到他病重。雖然這天總會來臨，但不是今天。」Kely補充比利只要肺炎病症消除便會出院。

比利在上世紀曾助巴西隊三奪世界盃，至今仍後無來者，其家人亦提到比利在院中亦有看世界盃。外孫Arthur指比利看好巴西隊第6次捧走世盃冠軍，並認為尼馬在陣會增加奪標機會。

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