世界盃｜法國中堅古迪戴金鏈踢半場始除下　迪甘斯斥迷信 (12:11)

效力巴塞隆拿的古迪此役正選上陣，然而比賽進行至43分鐘，球證才發現他戴着金鏈作賽，並示意他脫下金鏈。法國隊工作人員立即從後備席跑出來幫忙，過程耗時約30秒，比賽方可繼續進行。

根據球例，球員不能佩戴或穿著會構成危險的裝備或物件，包括頸鍊、戒指、手鐲、耳環等。假如被發現，球員必須移除相關飾物，如球員拒絕或重新佩戴，就會被黃牌警告。

古迪賽後表示，戴上金鏈比賽只是無心之失，但「高盧雄雞」主帥迪甘斯似乎對古迪感到不滿，「我不知金鏈代表甚麼，但他有點迷信，練習時試過這樣做。他不該在比賽時這樣做，我以為他會將頸鏈脫下來。我更對他說『幸好你當時不在我面前，否則……』」。

不過，旁證或第四球證在開賽之前，都會檢查球員的裝備，但古迪幾乎踢完半場才被發現戴着金鏈，一眾球證亦有失職之嫌。

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