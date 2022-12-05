世界盃｜基奧特膺法國隊入球王後如釋重負　迪甘斯冀麥巴比超越前輩 (10:27)

法國隊中鋒基奧特今晨（5日）對波蘭隊建功，打破名宿亨利的隊史入球紀錄。他賽後雖因被選中要做例行藥檢，未能與隊友在更衣室慶祝，但離場時表示自己在家人朋友面前，終於完成童年夢想，放下心頭大石：「這件事完成了，現在要幫球隊盡量走遠。」
比賽如法國總統馬克龍賽前訪問預測一樣，法國隊贏3：1，而基奧特、基利安麥巴比以至波蘭隊隊長羅拔利雲度夫斯基均有進帳。36歲的基奧特完半場前的左腳施射，令他以52個入球，超越名宿亨利，成為隊史神射手。場上舉出「52」手勢的他，自2011年起代表法國隊，自隊友賓施馬2015年被逐出隊之後坐穩正選，即使在上屆世界盃食白果，過去一年甚至淪為球隊邊緣人，但因傷兵問題而再獲重用。法國隊主帥迪甘斯說道：「雖然他一直受到不少批評，但心智仍很堅強。這不是一個普通的紀錄，儘管不久將來會被打破。」迪甘斯隨即與身旁的麥巴比相視而笑。
23歲的麥巴比今仗梅開二度後，已累積33個國際賽入球，當中9球來自世界盃決賽周，現役球員中已追平美斯及基斯坦奴朗拿度，僅次湯馬士梅拿，距德國名宿高路斯只差7球。此外，他亦超越「球王」比利，成為世界盃史上24歲以下入球最多球員。除了麥巴比及基奧特，35歲門將洛里斯今仗亦第142次替法國隊上陣，追平杜林的紀錄。
法軍在下周日凌晨才會在8強硬撼英格蘭隊，全隊今日獲一日假期，明日才會復操。家屬等均獲邀進入基地，與球員短聚。
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The France squad had planned to celebrate Olivier Giroud becoming the all-time top scorer right now in the dressing room after the win vs Poland, but plans have been thwarted as Giroud has been randomly selected for anti-doping tests. (LP)— Get French Football News (@GFFN) December 4, 2022
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