世界盃｜基奧特膺法國隊入球王後如釋重負　迪甘斯冀麥巴比超越前輩 (10:27)

比賽如法國總統馬克龍賽前訪問預測一樣,法國隊贏3:1,而基奧特、基利安麥巴比以至波蘭隊隊長羅拔利雲度夫斯基均有進帳。36歲的基奧特完半場前的左腳施射,令他以52個入球,超越名宿亨利,成為隊史神射手。場上舉出「52」手勢的他,自2011年起代表法國隊,自隊友賓施馬2015年被逐出隊之後坐穩正選,即使在上屆世界盃食白果,過去一年甚至淪為球隊邊緣人,但因傷兵問題而再獲重用。法國隊主帥迪甘斯說道:「雖然他一直受到不少批評,但心智仍很堅強。這不是一個普通的紀錄,儘管不久將來會被打破。」迪甘斯隨即與身旁的麥巴比相視而笑。

23歲的麥巴比今仗梅開二度後,已累積33個國際賽入球,當中9球來自世界盃決賽周,現役球員中已追平美斯及基斯坦奴朗拿度,僅次湯馬士梅拿,距德國名宿高路斯只差7球。此外,他亦超越「球王」比利,成為世界盃史上24歲以下入球最多球員。除了麥巴比及基奧特,35歲門將洛里斯今仗亦第142次替法國隊上陣,追平杜林的紀錄。

法軍在下周日凌晨才會在8強硬撼英格蘭隊,全隊今日獲一日假期,明日才會復操。家屬等均獲邀進入基地,與球員短聚。

相關新聞:世界盃|19歲比寧咸兩獻助攻兼保英軍不失 科頓讚世界最佳中場

相關新聞:世界盃︱史達寧住所遇劫 返英陪家人 修夫基:沒歸隊限期

相關新聞:世界盃︱英格蘭3蛋贈塞內加爾 闖8強大戰法國

相關新聞:世界盃直擊:圖輯|卡塔爾地鐵「引路」義工口頭蟬熱爆網絡 球迷紛紛「集郵」留念

相關新聞:世界盃︱法國輕取波蘭入8強 麥巴比傳射居功 基奧特獨佔隊史神射手

The France squad had planned to celebrate Olivier Giroud becoming the all-time top scorer right now in the dressing room after the win vs Poland, but plans have been thwarted as Giroud has been randomly selected for anti-doping tests. (LP)