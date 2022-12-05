世界盃｜施捷斯尼安慰兒子　稱帶着榮譽落敗　妻望子成龍 (11:14)

波蘭隊今晨（5日）在世界盃16強以1：3負法國隊出局，施捷斯尼的兒子Liam賽後哭成淚人，而這名32歲波蘭籍門將耐心安慰愛兒的場面令人感動，其妻子Marina更在社交平台表示「希望若干年後，我們的兒子可以帶領國家隊走向巔峰」。
施捷斯尼今屆世界盃的表現搶鏡，他在分組賽曾兩度撲救12碼，是波蘭隊晉級的功臣，惟這名32歲的祖雲達斯門將在16強面對法國隊時，遭基奧特和基利安麥巴比三度射破十指關，未能領軍再下一城。
不過，施捷斯尼離場步入球員通道時，眼見哭過不停的兒子Liam，也盡顯鐵漢柔情一面，耐心安慰愛兒。他賽後在社交平台表示，雖然世界盃之旅提早結束，但他仍為國家隊感到驕傲，「希望Liam明白，你可以帶着榮譽落敗」。他亦鼓勵隊友振作，盡快重整旗鼓，「抬起頭吧！我們要開始為2024年的歐洲國家盃而戰」。
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