世界盃｜19歲比寧咸兩策動快攻兼保英軍不失　科頓讚世界最佳中場 (09:20)

比寧咸以19歲158日之齡在世界盃貢獻助攻，是「三獅軍團」自1966年以來的最年輕一人。比寧咸同時成為英軍在世界盃淘汰賽史上第2年輕的上陣球員，僅次於奧雲。曼城的菲爾科頓對這名隊友讚不絕口，「我不想過份吹捧他，但他是我見過最有天賦的球員，在場上沒有缺點，他將來定必成為世上最佳中場」。

雖然比寧咸2025年才約滿德甲的多蒙特，但這名19歲新星在世界盃交出亮眼表現，吸引各大豪門的青睞。有指英超的曼聯、曼城、車路士、利物浦，西甲的皇家馬德里等皆有意將他收歸旗下，其身價急升至1億英鎊（約9.6億港元）。曼聯名宿堅尼和加利尼維利在評述球賽時也「落足嘴頭」，前者表示「他必定會成為超級巨星，其踢法成熟得完全不像19歲，好像已經代表過英格蘭過百次般淡定」。

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