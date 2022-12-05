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世界盃︱英格蘭3蛋贈塞內加爾　闖8強大戰法國 (04:52)

上屆殿軍英格蘭隊今晨（5日）於世界盃16強憑佐敦軒達臣、哈利卡尼及布卡約沙卡各建一功，以3：0大勝塞內加爾隊，將大戰衛冕的法國隊爭入4強。

矢志將「Football's Coming Home」的英格蘭，今於16強面對非洲雄師塞內加爾，雙方初段已鬥攻，戰情緊湊。戰至22分鐘，塞軍前鋒保拿爾迪亞近門施射僅柱邊出界。10分鐘後，迪亞再次殺入禁區於左路窄角度射門，但被「三獅」門將比克福特撲出。39分鐘，英軍藉一次反擊，由祖迪比寧咸於左路地波傳予闖進敵方禁區的中場拍檔佐敦軒達臣，後者近門輕鬆左腳射入先開紀錄。戰至補時階段，英軍再憑反擊由翼鋒菲爾科頓傳予射手哈利卡尼，這名隊長推入禁區射破對手大門，打破入球荒回應外界質疑聲，亦是個人在國際賽的第52個入球，尚欠1球便看齊名宿朗尼的最多入球紀錄，助三獅領先兩球完半場。

下半場塞內加爾雖瞬即作出3個換人調動加強進攻，但反而被英格蘭進一步控制中場，於57分鐘再由科頓再獻助攻，左路傳中予布卡約沙卡輕鬆射成3：0。及後兩軍未再增添紀錄，英格蘭取勝後連續兩屆殺入8強，將惡鬥衛冕之師法國。

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