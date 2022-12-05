世界盃︱英格蘭3蛋贈塞內加爾　闖8強大戰法國 (04:52)

矢志將「Football's Coming Home」的英格蘭，今於16強面對非洲雄師塞內加爾，雙方初段已鬥攻，戰情緊湊。戰至22分鐘，塞軍前鋒保拿爾迪亞近門施射僅柱邊出界。10分鐘後，迪亞再次殺入禁區於左路窄角度射門，但被「三獅」門將比克福特撲出。39分鐘，英軍藉一次反擊，由祖迪比寧咸於左路地波傳予闖進敵方禁區的中場拍檔佐敦軒達臣，後者近門輕鬆左腳射入先開紀錄。戰至補時階段，英軍再憑反擊由翼鋒菲爾科頓傳予射手哈利卡尼，這名隊長推入禁區射破對手大門，打破入球荒回應外界質疑聲，亦是個人在國際賽的第52個入球，尚欠1球便看齊名宿朗尼的最多入球紀錄，助三獅領先兩球完半場。

下半場塞內加爾雖瞬即作出3個換人調動加強進攻，但反而被英格蘭進一步控制中場，於57分鐘再由科頓再獻助攻，左路傳中予布卡約沙卡輕鬆射成3：0。及後兩軍未再增添紀錄，英格蘭取勝後連續兩屆殺入8強，將惡鬥衛冕之師法國。

相關報道：世界盃直擊：圖輯｜卡塔爾地鐵「引路」義工口頭蟬熱爆網絡 球迷紛紛「集郵」留念

相關報道：世界盃直擊︱雲格奇連士文總結分組賽數據 談德國攻門最多出局 反映需要穩定射手

相關報道：世界盃︱愛女見證12碼射失即暈倒 加納阿休兄弟半場換出趕醫院探望

相關報道：足球︱比利稱感有希望 否認病情轉差 醫院無直接回應住寧養病房傳聞

相關報道：世界盃︱巴西傳媒：球王比利移送臨終病房 路透社：情况穩定

相關報道：世界盃︱尹戈爾獻吻盛讚杜費斯 反擊戰術沉悶指控 揚言可領荷蘭奪標

相關報道：世界盃︱阿根廷兩馬天尼斯助保勝局 利辛度讚讚媲美名宿馬斯真蘭奴

相關報道：世界盃直擊︱阿根廷球迷持美斯人形紙板賀晉級 澳洲支持者寄望日韓爭氣

相關報道：世界盃︱美斯首世盃淘汰賽入球 領阿根廷挫澳洲闖8強

相關報道：世界盃︱杜費斯傳射居功 荷蘭輕取美國率先殺入8強

相關報道：世界盃直擊：圖輯︱球迷打氣各師各法 臉繪國家旗幟吸睛

相關報道：世界盃直擊︱今屆球場距離近兼有接駁巴士 香港球迷11日睇11場 認行程易疲憊