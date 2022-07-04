世界盃直擊：圖輯｜卡塔爾地鐵「引路」義工口頭蟬熱爆網絡　球迷紛紛「集郵」留念 (03:32)

「Metro，this way！」來到卡塔爾的球迷，離開球場或景點返回地鐵時，沿途總會經常聽到這句說話。這些帶着大型手套「引路」的「Metro man」，由於說這句「口頭禪」帶有節奏或音樂感，非常「洗腦」，因此在世界盃開幕不久立即在當地以至網絡人氣急升，相關片段迅即於網上廣傳，如今仍引起不少球迷紛紛與這些義工合照留念。據稱起初以這種方式說指示的義工，更獲卡塔爾政府頒獎嘉許。