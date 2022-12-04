世界盃︱愛女見證12碼射失即暈倒　加納阿休兄弟半場換出趕醫院探望 (22:06)

安祖阿休有機會於21分鐘先開紀錄，卻因操刀極刑被烏拉圭隊門將撲出，更在26和32分鐘連失兩球，終以0：2落敗，由賽前排次席變包尾出局。這敗仗或與安祖阿休及佐敦阿休半場突然一起被調離場有關。英國《每日郵報》報道，當安祖阿休「宴客」後，其7歲愛女即時暈倒及送院搶救，而在阿休昆仲半場得悉事件後亦決定前往醫院了解，加納則在缺少這兩名鋒線主力下無力反撲。

安祖阿休當日趕到醫院後喜見女兒無恙，醫院其後在社交網站Twitter發布安祖阿休抱着女兒的照片，並寫道：「這是很可怕的事，但幸運是她現在安好。」

相關報道：世界盃直擊︱雲格奇連士文總結分組賽數據 談德國攻門最多出局 反映需要穩定射手

相關報道：足球︱比利稱感有希望 否認病情轉差 醫院無直接回應住寧養病房傳聞

相關報道：世界盃︱巴西傳媒：球王比利移送臨終病房 路透社：情况穩定

相關報道：世界盃︱尹戈爾獻吻盛讚杜費斯 反擊戰術沉悶指控 揚言可領荷蘭奪標

相關報道：世界盃︱阿根廷兩馬天尼斯助保勝局 利辛度讚讚媲美名宿馬斯真蘭奴

相關報道：世界盃直擊︱阿根廷球迷持美斯人形紙板賀晉級 澳洲支持者寄望日韓爭氣

相關報道：世界盃︱美斯首世盃淘汰賽入球 領阿根廷挫澳洲闖8強

相關報道：世界盃︱杜費斯傳射居功 荷蘭輕取美國率先殺入8強

相關報道：世界盃直擊：圖輯︱球迷打氣各師各法 臉繪國家旗幟吸睛

相關報道：世界盃直擊︱今屆球場距離近兼有接駁巴士 香港球迷11日睇11場 認行程易疲憊