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世界盃︱愛女見證12碼射失即暈倒　加納阿休兄弟半場換出趕醫院探望 (22:06)

加納隊日前在世界盃H組尾輪負烏拉圭隊導致無緣16強，惟該仗發生「罪人」隊長中場安祖阿休鮮為人知的故事。據報他主射12碼「宴客」後，其現場觀戰的7歲女兒隨即暈倒，令他與司職前鋒的胞弟弟佐敦阿休半場已被換走，一起趕往醫院，幸其愛女終吉人天相，並無大礙。

安祖阿休有機會於21分鐘先開紀錄，卻因操刀極刑被烏拉圭隊門將撲出，更在26和32分鐘連失兩球，終以0：2落敗，由賽前排次席變包尾出局。這敗仗或與安祖阿休及佐敦阿休半場突然一起被調離場有關。英國《每日郵報》報道，當安祖阿休「宴客」後，其7歲愛女即時暈倒及送院搶救，而在阿休昆仲半場得悉事件後亦決定前往醫院了解，加納則在缺少這兩名鋒線主力下無力反撲。

安祖阿休當日趕到醫院後喜見女兒無恙，醫院其後在社交網站Twitter發布安祖阿休抱着女兒的照片，並寫道：「這是很可怕的事，但幸運是她現在安好。」

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