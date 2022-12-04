劍擊︱蔡俊彥主場封王　張小倫證實有意今季後退役 (22:27)

張小倫今年5月在韓國花劍大獎賽受傷，及後證實左腳阿基里士腱斷裂，他經過半年休養後復出，惟他表現明顯有所下滑，今在32強以10：15負本地排名第17位的黃俊捷出局。37歲的「大師兄」賽後直言傷勢痊癒，惟踏上劍道仍有心理陰影，他更透露今個賽季完結後或退役，「如果身體感覺不行，就不要勉強，始終不再年輕，要聆聽身體說話」。

至於蔡俊彦和崔浩然在小組賽全勝，並分途闖決賽，但崔浩然因傷棄戰得亞軍。他賽後透露上周增加訓練量後，雙膝負荷過重而感不適，由於男子花劍隊明早赴日本備戰世界盃，故他亦不想勉強，「如果不幸受傷，不能去日本更慘，我都想在日本站的團體賽出一分力」。

蔡俊彥得冠軍後，直言未能與崔浩然一決高下而可惜，但也明白對方作出正確選擇，「我們練習打得多，但比賽始終不同，想測試抗壓能力」。蔡俊彥續指，現時男花隊內競爭較大，練習風氣更好，有助提升整體實力，又盼來年展開巴黎奧運計分周期後，可以再奪團體賽入場券，「我不一定要跟好強的劍手對練，但要有不同打法對手，現時在香港訓練都好充實」。男子花劍隊將有12人到日本參戰世界盃，他們在明早出發，並於下周二返港，月尾到法國集訓2個月。

蔡俊彥笑言，本地賽事成績重要，因為他盼明年杭州亞運獲資格參加個人賽和團體賽。至於崔浩然同樣視亞運為目標，但他未有太緊張積分，「我沒刻意留意積分，因為會好大壓力，希望在世界盃有好表現」。另外，鄭曉為在女子花劍決賽以15：12反勝符妤名奪冠。

佩劍方面，區倩瑩在女子組決賽以15：12力克薛雅齊稱后，而何思朗則於男子組決賽以15：11擊敗任俊霖封王，他更模仿葡萄牙星將基斯坦奴朗拿度（C朗）的招牌慶祝動作「Siu」，並指這冠軍意義重大，因佩劍隊將有新韓籍奧運冠軍教頭執教，他盼以冠軍送別匈牙利籍恩師馬基素（Geza），「他由我16歲起已經教我，我生涯所有高高低低都有他陪伴，我現有的成就也是他給我的。他就像爸爸一樣，好感謝他」。

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