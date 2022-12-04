田徑︱程小雅首戰35公里競走即破港績　勢獲明年世界賽資格 (16:45)

程小雅今年1月在日本練習時因肌肉勞損觸傷大腿，5月由日本返港接受治療，至10月才開始做速度訓練，準備是次澳洲35公里競走賽。這是她相隔1年首次參賽，也是由20公里轉項至35公里的第一擊，她最終以3小時02分20秒得亞軍，東道主選手Rebecca Henderson則以3小時01分38秒稱后。

程小雅受傷後不曾比賽，原定今年中參加世界賽的計劃也因傷告吹，她賽後表示「回想起由最初痛到行路都行唔到，到可以慢慢走，到今日能順利完成挑戰人生首次35公里競走賽，十分感恩」。這名東京奧運代表續指，今氣溫較高，介乎25至30度，加上賽道高低起伏，較多上落斜，不利造出較佳時間，她在中段出太陽時感到疲累，靠補充能量飲品同啫喱跟上，終以3小時02分20秒順利完成賽事，打破吳秀雯去年在香港道路錦標賽造出的3小時43分香港紀錄，以世界第41名成績完成首個35公里競走賽。

35公里競步在今年7月首次成為世界賽正式項目，程小雅因傷未能參賽，她直言現時最大目標是爭取來年匈牙利世界賽資格。由於世界賽達標時間為2小時51分30秒，亦可憑世界排名參加，只要完成兩項35公里賽成績而晉身前50位就可獲入場券，這名35歲港將亦稱自己暫已奪得半張下年世界賽入場券。

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