足球︱比利稱感有希望　否認病情轉差　醫院無直接回應住寧養病房傳聞 (14:32)

去年切除結腸癌腫瘤的比利本周二入院，稱是做例行檢查，但至今未出院。巴西《聖保羅頁報》稱化療無效，比利因而入住寧養病房。醫院的聲明稱：「他仍在接受治療，情況穩定，對呼吸道感染的治療有反應。」比利的個人社交帳戶亦轉載醫院聲明並發文：「希望各位都能保持冷靜和正面。我覺得自己仍強壯，有希望，會一如以往遵從治療要求。」

1956年出道的比利，是唯一一位曾三奪世界盃冠軍的球員，被廣泛認為是足球壇最具代表性人物。

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