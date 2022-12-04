世界盃︱尹戈爾獻吻盛讚杜費斯　反擊戰術沉悶指控　揚言可領荷蘭奪標 (12:41)

橙軍今仗憑一次精彩組織，由迪比先開紀錄，加上杜費斯與戴利白蘭特雙閘齊飛，互相助攻而3：1贏美國隊。尹戈爾賽後被問到對球隊表現有多自豪，即說「我展示給你看」，然後隨即親吻坐在旁邊的杜費斯。雖然他對兩名邊路球員讚賞有加，也說首次為大國腳上陣的沙維西蒙斯表現不俗，可分擔主將迪比的工作，但指球隊今仗上半場中場失控球太頻密，戰術未完全發揮。

荷蘭隊在分組賽只得25次射門，32隊中只排第27，尹戈爾因而被批評保守，但他暗指寧願不要像比利時隊或德國隊一樣早早出局：「我知道傳媒的報道未必很正面，但我們還有機會成為世界冠軍，不一定會，但至少有機會，只需贏多3場。」

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