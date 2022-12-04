世界盃︱阿根廷兩馬天尼斯助保勝局　利辛度獲讚媲美名宿馬斯真蘭奴 (10:39)

阿根廷在57分鐘領先兩球，但20分鐘後因對手遠射省中人入網，掀起末段高潮。澳洲隊翼衛貝軒治其後一次左路推進連過四關入禁區，離門8碼起腳，但下半場才入替的阿根廷中堅利辛度馬天尼斯及時包抄，將皮球擋出底線。不少外國傳媒都將之媲美為名宿馬斯真蘭奴8年前阻擋荷蘭隊翼鋒洛賓的射門封阻。外號「屠夫」的利辛度賽後稱：「我都不知自己做了甚麼，只感覺到皮球應該出界，隊友歡呼得如同己隊入球。這只是自然反應，說刻意安排好只是騙人的。」

儘管阿根廷隊第3個馬天尼斯：後備前鋒拿達路馬天尼斯末段屢失拋開優勢的機會。惟澳洲隊最後一擊，門將達美安馬天尼斯先擋再接敵鋒加蘭古奧的近射，助球隊驚險保住勝局。他表示自己不會洗甩在髮鬢的阿根廷國旗圖案，又說到「美斯等在前場衝鋒陷陣，一眾後防球場都有責任幫助他」。

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