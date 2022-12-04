世界盃直擊︱阿根廷球迷持美斯人形紙板賀晉級　澳洲支持者寄望日韓爭氣 (09:09)

將澳洲國旗畫在臉上的球迷Cat Gaggin賽後稱，為球隊今屆表現感到驕傲，「今仗能夠跟阿根廷鬥到最後，更幾乎可以扳平，結果是令人失望，但世盃開鑼前應該無人預期到澳洲能晉級16強，而且在分組賽還贏了兩場」。她稱今屆有3支亞洲代表晉身淘汰賽，已令全球球迷留下深刻印象，會祝福日、韓能走得更遠。

對於澳洲名宿卡希爾近年於卡塔爾居住，出任當地著名青訓學院Aspire Academy的首席體育官。Cat認為這名宿為澳洲隊提供不少建議，如選址Aspire Academy作為訓練基地，大大幫助球隊在卡塔爾備戰。

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