世界盃︱美斯首世盃淘汰賽入球　領阿根廷挫澳洲闖8強 (04:59)

阿根廷隊今晨（4日）於世界盃16強憑職業生涯踏入千場上陣里程碑的美斯先開紀錄，加上祖利安艾華利斯的入球，以2：1險勝澳洲隊躋身8強，將鬥荷蘭隊，上演1978年決賽翻版。

阿根廷上半場受制澳洲的前場壓迫，一直難以尋找機會殺入對方心臟地帶之餘，亦被澳洲藉死球製造零星威脅。直至35分鐘，美斯於禁區頂附近尋得「私家路」，以一記割草式地波射破澳洲大門，取得他參戰世盃五屆以來首個淘汰賽入球，亦是個人歷來第9個世盃「士哥」，助「藍白軍團」領先1球完半場。

換邊後僅5分鐘，阿根廷換入中堅利辛度馬天尼斯改踢3中堅，陣式亦由4-3-3變為3-4-3，釋放兩閘助攻。57分鐘，澳洲在後場組織失誤，門將馬菲賴恩被阿根廷前鋒祖利安艾華利斯截走皮球，隨即輕鬆射入拉開至2：0。及後「袋鼠兵」力圖反撲，並於73分鐘一次傳中藉對手解圍不遠，後備上陣的前鋒奇治葛雲隨即遠射「省」中阿根廷中場安素費南迪斯後直飛入網，為澳洲追成1：2。

末段阿根廷在後備上陣的前鋒拿達路馬天尼斯錯失入球良機下，完場前被澳洲前鋒加蘭古奧近門施射幾近得手，但阿根廷門將達米安馬天尼斯及時撲出，助球隊保住1球優勢至完場，相隔一屆再闖8強，將鬥荷蘭。